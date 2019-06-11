Инфраструктурный коллапс в китайском Гуанси: пять человек погибли от ливней

Наньнин, Китай, , 06:28 — REGNUM Пять человек погибли и еще один числится пропавшим без вести после того, как мощные ливни обрушились на Гуанси-Чжуанский автономный район на юге Китая, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Пострадавшие от непогоды зафиксированы в разных частях этого региона Китая. В уезде Цюаньчжоу, который наиболее других пострадал от разгула стихии, пять человек погибли и еще один пропал без вести. При этом в городе сейчас наблюдаются перебои с водоснабжением.

Около 180 тыс. жителей уезда пострадали от ливней, 5 тыс. гектар зерновых были повреждены, 87 домов смыты водой. Дороги, мосты, водохранилища, электростанции и прочие важнейшие инфраструктурные сооружения оказались повреждены. Электроснабжения более 20 тыс. домохозяйств уезда испытывает перебои.

В настоящее время более 500 человек было мобилизовано для участия в спасательных работах. Соседние уезды и округа также оказывают помощь. Более 800 местных жителей, оказавшихся заложниками стихии, были спасены, свыше 8,4 тыс. человек — переселены в безопасное место.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Гуанчжоу на юге Китая более 500 человек было спасено от наводнения, которое также было вызвано проливными дождями.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 500 человек было спасено от наводнения на юге Китая