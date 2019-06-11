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Более 500 человек было спасено от наводнения на юге Китая

Происшествия

Все спасенные являются жителями городка Шанпин уезда Ляньпин провинции Гуандун

Более 500 человек было спасено от наводнения на юге Китая
Philippe Semanaz
Наводнение. Китай

Гуанчжоу, Китай, 11 июня 2019, 06:18 — REGNUM  Власти провинции Гуандун на юге Китая спасли более 500 местных жителей, которые оказались в плену наводнения, вызванного мощными ливнями, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Все спасенные являются жителями городка Шанпин уезда Ляньпин. Мощные ливни, обрушившиеся на провинцию 10 июня, нарушили движение транспорта и связь в регионе, вынудив школы уезда Ляньпин приостановить уроки.

Более 5 тыс. местных жителей были эвакуированы и еще 2,5 тыс. приняли участие в поисково-спасательных операциях. Ливни вызывали сходы оползней в провинции. Два человека оказались заперты под грунтом в своем доме в уезде Ляньпин, сообщили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, около 45 тыс. человек были эвакуированы в китайской провинции Цзянси на востоке страны в связи с наводнениями, вызванными мощными ливнями, начавшимися 6 июня.

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