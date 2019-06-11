Более 500 человек было спасено от наводнения на юге Китая

Гуанчжоу, Китай, , 06:18 — REGNUM Власти провинции Гуандун на юге Китая спасли более 500 местных жителей, которые оказались в плену наводнения, вызванного мощными ливнями, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Все спасенные являются жителями городка Шанпин уезда Ляньпин. Мощные ливни, обрушившиеся на провинцию 10 июня, нарушили движение транспорта и связь в регионе, вынудив школы уезда Ляньпин приостановить уроки.

Более 5 тыс. местных жителей были эвакуированы и еще 2,5 тыс. приняли участие в поисково-спасательных операциях. Ливни вызывали сходы оползней в провинции. Два человека оказались заперты под грунтом в своем доме в уезде Ляньпин, сообщили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, около 45 тыс. человек были эвакуированы в китайской провинции Цзянси на востоке страны в связи с наводнениями, вызванными мощными ливнями, начавшимися 6 июня.

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