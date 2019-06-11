После голодовки сирот в Хабаровске возбуждено уголовное дело

Хабаровск, , 06:18 — REGNUM Прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц регионального минстроя. Поводом стала проверка, проведенная прокурорами после голодовки сирот на главной площади Хабаровска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Прокурорская проверка показала, что чиновники минстроя правительства Хабаровского края превысили свои должностные полномочия. Они не могли не знать, что, согласно действующему законодательству, количество передаваемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей квартир в построенном многоквартирном доме не может превышать 25% от общего количества. Тем не менее, в августе 2018 года «Служба Заказчика» минстроя края по прямому указанию должностных лиц минстроя, разместила документацию о проведении аукциона, по результатам которого ООО СЗ «Градъ-Сервис» заключило 4 договора на участие в долевом строительстве 10-этажного дома, состоящего только из 279 однокомнатных квартир, предназначенных для детей-сирот. Общая стоимость контракта — более 600 млн рублей. Сдать дом должны были в феврале 2019 года.

При этом, чиновники минстроя не могли не знать, что передать сиротам, по закону, можно только 25% квартир в новостройке. Сумма же контракта, который они заключили с застройщиком, серьёзно превышает стоимость 25% квартир для сирот.

Выяснила прокуратура также и то, что в установленный контрактом срок застройщик дом в эксплуатацию не сдал.

По результатам прокурорской проверки застройщик подал документы на прохождение государственной экспертизы для ввода дома в эксплуатацию, а в отношении чиновников минстроя края возбуждено уголовное дело в связи с превышением ими должностных полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сирот вышли на голодовку в Хабаровском крае в связи с тем, что им на протяжении 12 лет не предоставляется положенное по закону жильё. Более того, их право на получение жилья подтвердил суд. Однако у многих сирот уже закончился срок действия исполнительных листов, а жилья они так и не получили. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал, что до конца 2019 года квартиры получат 580 сирот, остальную очередь правительство планирует максимально сократить за 4 года.