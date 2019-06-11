Вторник, 11 Июня 2019 года
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Молодой человек погиб в Москве, упав в макулатурный шредер

Происшествия

По предварительной версии, он нарушил правила эксплуатации устройства

Москва, 11 июня 2019, 04:00 — REGNUM  Работник предприятия по переработки макулатуры в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы погиб в результате падения в промышленный макулатурный шредер, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.

Сообщается, что 18-летний работник предприятия в поселке Знамя Октября упал в макулатурный шредер, в результате чего погиб. В самом помещении были обнаружены останки погибшего. В настоящее время выясняются причины происшествия. По предварительной версии, молодой человек упал в измельчитель бумаги из-за нарушений правил эксплуатации устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в городе Сковородино Амурской области в результате несчастного случая погиб депутат районного совета народных депутатов. Он работал начальником районных электрических сетей Сковородинской дистанции электроснабжения и погиб в результате несчастного случая на производстве от удара электрическим током.

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