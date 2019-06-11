Вторник, 11 Июня 2019 года
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Шесть жителей Одессы погибли при пожаре в центре психического здоровья

Происшествия

Четверо умерли на месте, не приходя в сознание

Одесса, Украина, 11 июня 2019, 03:10 — REGNUM  Шесть человек стали жертвами пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья вечером 10 июня, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Уточняется, что из 15 спасённых при пожаре человек четверо умерли на месте, не приходя в сознание, а ещё двое — в больнице. На текущий момент под наблюдением врачей находятся четыре человека.

Напомним, пожар на площади 500 м2 в Одесском медицинском центре психического здоровья вспыхнул в 21:44 (время местное). Загорелась крыша одноэтажного корпуса.

Пожар ликвидировали в 23:19 (время местное). В борьбе с огнём были задействованы 57 человек.

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Пожары в медицинских учреждениях
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