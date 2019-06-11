Вторник, 11 Июня 2019 года
02:04:46 МСК

В Мали неизвестные напали на деревню и убили около 100 человек

Происшествия

В нападении подозревают членов народности фулани

Бамако, 11 июня 2019, 02:04 — REGNUM  Неизвестные вооруженные люди напали на деревню в Мали, в результате атаки погибли около ста человек, сообщает портал Malijet.

Сообщается, что неизвестные вооруженные люди напали на деревню в центральной части Мали 9 июня и сожгли ее. По данным министерства обороны страны, в результате атаки погибли 95 человек.

Отмечается, что в деревне проживали представители этнической группы догонов. В нападении подозревают членов народности фулани.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте неизвестные напали на деревню Огоссагу в Мали и убили более 130 человек. Нападавшие уничтожили также всех животных в деревне и сожгли ее. В нападении подозревают группировку боевиков «Дан Нан Амбассагу», состоящую из представителей народности догон.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Мали посетил деревню, в которой было убито 130 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить