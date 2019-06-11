Вторник, 11 Июня 2019 года
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Легкий самолет упал в аэропорту в Калифорнии

Происшествия

В настоящее время неизвестно число людей на борту самолета, а также их состояние

Сан-Диего, США, 11 июня 2019, 02:02 — REGNUM  Легкомоторный самолет потерпел крушение в аэропорта американского города Рамона (штат Калифорния), сообщает пресс-служба пожарной охраны округа Сан-Диего на своей странице в Twitter.

Сообщается, что на место падения самолета оперативно прибыли спасатели. Сам самолет упал на летное поле недалеко от диспетчерской вышки. Как отмечает пресс-служба, все люди, находившиеся на борту воздушного судна, покинули самолет.

Пожара в результате аварии не возникло. В настоящее время неизвестно число людей на борту самолета, а также их состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня легкомоторный самолет разбился на западе Португалии. Он потерпел крушение недалеко от аэродрома города Лейриа. В результате авиапроисшествия погибли два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Легкомоторный самолет разбился на западе Португалии

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Авиапроисшествия
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