Понедельник, 10 Июня 2019 года
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В китайской провинции Цзянси произошло крупное наводнение

Происшествия

Причиной стихии стали проливные дожди

Пекин, 10 июня 2019, 23:55 — REGNUM  Крупное наводнение, затронувшее свыше 1,4 млн человек, произошло в восточно-китайской провинции Цзянси, сообщает 10 июня Синьхуа со ссылкой на местные власти, подчеркивая, что 135 тысяч человек в экстренном порядке были эвакуированы.

Причиной наводнения, по сообщению провинциального департамента по управлению чрезвычайными ситуациями, стали накрывшие регион проливные дожди, которые привели к существенным подтоплениям в девяти городах.

В результате удара стихии пострадали посевы сельскохозяйственных культур на площади в 110,5 тыс. га, а почти на 11 тыс. га они были полностью уничтожены. Разрушены более 700 построек, более 300 сильно повреждены. Прямой экономический ущерб составил 2,65 млрд юаней (около 383 млн долларов).

В пострадавшие города и районы доставлены средства спасения и товары первой необходимости, в том числе продукты питания.

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Наводнения
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