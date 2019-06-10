В Швеции арестован мужчина, обещавший взорвать центральный вокзал в Мальмё

Стокгольм, , 23:50 — REGNUM Прокуратура Швеции постановила арестовать неизвестного мужчину, задержанного 10 июня за угрозы взорвать центральный вокзал города Мальмё, сообщает 10 июня официальный сайт шведской полиции.

Личность мужчины пока не установлена. Полицейские нашли у него несколько разных удостоверений личности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня неизвестный мужчина с двумя большими сумками явился на центральный вокзал Мальмё и начал кричать, угрожая посетителям и сотрудникам взрывом и применением оружия.

Полицейские открыли огонь и ранили злоумышленника в ноги. Мужчина был задержан, взрыва не последовало.

По некоторым данным, ни оружия, ни взрывчатки мужчина при себе не имел. Есть предположение, что у него психическое расстройство.

Полицейские с целью обезвредить злоумышленника открыли огонь по его ногам.

Напомним, 7 июня взрыв прогремел в шведском городе Линчёпинг сработало взрывное устройство, от которого пострадало 25 человек.

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