Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Трамп оценил работу спасательных служб при крушении вертолёта в Нью-Йорке

Происшествия

В результате ЧП с вертолётом на Манхэттене погиб один человек

Трамп оценил работу спасательных служб при крушении вертолёта в Нью-Йорке
skeezy
Пожар

Вашингтон, 10 июня 2019, 23:17 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп был проинформирован о жёсткой посадке вертолёта на крыше небоскрёба в Нью-Йорке. Об этом он сообщил в своём микроблоге в Twitter.

Глава Белого дома отметил оперативность пожарных и спасательных служб, поблагодарив их за «феноменальную работу». Он также отметил, что администрация президента готова оказать им всё необходимую помощь.

Напомним, ранее сегодня в результате жёсткой посадки вертолёта на крышу высотного здания на Манхеттене погиб один человек. В результате аварии возник пожар, несколько сотен человек были эвакуированы из здания.

Читайте ранее в этом сюжете: При катастрофе вертолета в Нью-Йорке погиб один человек

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Авиапроисшествия
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