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Авиалайнер компании S7 прервал взлёт в «Домодедово» из-за неисправности

Происшествия

Самолёт выполнял рейс Москва — Казань

Москва, 10 июня 2019, 22:41 — REGNUM  Пассажирский самолёт авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Москва — Казань, прервал взлёт в аэропорту «Домодедово» из-за технической неисправности. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что самолёт набирал скорость на взлётно-посадочной полосе, когда на борту сработал датчик о возможном выключении автомата тяги. Экипаж принял решение остановить самолёт.

Представитель S7 пояснил агентству РБК, что в соответствии со стандартами даже при самом незначительном отказе до достижения скорости в 100 узлов пилоты обязаны прекратить взлёт.

Сообщается, что после инцидента лайнер вернулся на стоянку. Пассажиры рейса были доставлены в Казань резервным бортом.

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Авиапроисшествия
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