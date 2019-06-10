При катастрофе вертолета в Нью-Йорке погиб один человек

Нью-Йорк, США, , 22:31 — REGNUM В результате падения вертолёта на крышу одного из высотных зданий Нью-Йорка погиб человек, сообщает 10 июня телеканал CBS.

Ранее сообщалось, что из многоэтажного офисного здания на Манхеттене были эвакуированы несколько сот человек после того, как на его крышу упал вертолёт.

Из-за падения воздушной машины начался пожар, который, по информации полиции, быстро удалось потушить.

О погибшем пока ничего не сообщается. Был ли он одним из пассажиров вертолёта или работал в этом здании, на данный момент неизвестно.

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