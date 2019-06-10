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Площадь пожара в рыбном цехе в Астрахани возросла до 600 квадратных метров

Происшествия

Огонь распространяется

Площадь пожара в рыбном цехе в Астрахани возросла до 600 квадратных метров
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Астрахань, 10 июня 2019, 22:13 — REGNUM  Площадь возгорания в рыбном цехе и хозяйственных постройках в Астрахани возросла до 600 квадратных метров. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Астраханской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в рыбном цехе и находящихся рядом хозяйственных постройках в Трусовском районе Астрахани по адресу: улица Дзержинского, 36А.

Первоначально площадь пожара составляла 300 квадратных метров, затем пламя распространилось на площадь в 600 квадратных метров.

С огнем борются 57 спасателей при 16 единицах техники.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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