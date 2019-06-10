Понедельник, 10 Июня 2019 года
21:37:23 МСК

В Нью-Йорке вертолёт совершил жесткую посадку на крышу небоскрёба

Происшествия

Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала

Нью-Йорк, США, 10 июня 2019, 21:37 — REGNUM  В Нью-Йорке на Манхэттене вертолёт совершил жесткую посадку на Седьмой авеню, в результатет чего врезался в небоскрёб. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает телеканал NBC.

По предварительным данным, вертолет должен был совершить посадку на крыше 54-этажного офисного небоскреба на Седьмой авеню, 787.

«Сотрудники пожарного управления Нью-Йорка находятся на месте по адресу Седьмая авеню, 787. Жесткая посадка вертолета», — сообщает пожарное управление Нью-Йорка.

Судя по кадрам с места событий, существенный разрушений здания нет, однако с крыши идёт дым.

https://twitter.com/ConflictsW/status/1138148631247237120

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить