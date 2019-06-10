В Нью-Йорке вертолёт совершил жесткую посадку на крышу небоскрёба

Нью-Йорк, США, , 21:37 — REGNUM В Нью-Йорке на Манхэттене вертолёт совершил жесткую посадку на Седьмой авеню, в результатет чего врезался в небоскрёб. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает телеканал NBC.

По предварительным данным, вертолет должен был совершить посадку на крыше 54-этажного офисного небоскреба на Седьмой авеню, 787.

«Сотрудники пожарного управления Нью-Йорка находятся на месте по адресу Седьмая авеню, 787. Жесткая посадка вертолета», — сообщает пожарное управление Нью-Йорка.

Судя по кадрам с места событий, существенный разрушений здания нет, однако с крыши идёт дым.

https://twitter.com/ConflictsW/status/1138148631247237120

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.