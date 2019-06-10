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Финские пограничники встретили «Змея Горыныча». Жертв и разрушений нет

Происшествия

Парусное судно, стилизованное под древнерусскую ладью, направлялось на ярмарку в Осло

Хельсинки, 10 июня 2019, 21:33 — REGNUM  Пограничники из состава Береговой охраны Финляндии встретились со странным кораблём, похожим на «трёхголового монстра», сообщает 10 июня газета Ilta-Sanomat.

Судно следовало из России и в тумане пограничники не сразу поняли, с кем имеют дело.

Носовая часть небольшого парусного корабля была украшена тремя драконьими головами, а на его борту был экипаж из семи человек, одетых в средневековые костюмы.

«Он направлялся через Финляндию и Швецию на ярмарку в Осло. Экипаж тоже был одет в подходящие по стилю костюмы», — сообщили пограничники на своей странице в соцсетях.

По единодушному признанию сотрудников финской береговой охраны, этот случай стал самым необычным в их практике, хотя экзотического вида корабли им встречались и ранее.

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