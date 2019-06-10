Причиной катастрофы F-35 в Японии назначен его погибший пилот

Токио, , 21:03 — REGNUM Причиной катастрофы истребителя F-35 ВВС Японии является утрата ориентации в пространстве пилотом разбившегося в Тихом океане самолёта, заявили 10 июня представители японского военного ведомства, проводившего расследование инцидента.

Эта причина названа «наиболее вероятной».

Стоит отметить, что в японских СМИ обсуждались заявления неназванных военных специалистов, утверждавших, что пилот мог потерять сознание из-за некачественной системы подачи кислорода.

Напомним, в апреле 2019 года истребитель пятого поколения F-35А ВВС Японии исчез с радаров во время тренировочных полётов над Тихим океаном. Никаких сигналов бедствия его пилот не подавал.

После многомесячных поисков были найдены фрагменты самолёта и тело 41-летнего лётчика. Ранее сообщалось о приостановке полётов F-35 до выяснения причин катастрофы.

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