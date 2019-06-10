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Причиной катастрофы F-35 в Японии назначен его погибший пилот

Происшествия

Представители ВВС страны объявили, что лётчик «утратил ориентацию в пространстве»

Причиной катастрофы F-35 в Японии назначен его погибший пилот
Иллюстрация: Defense.gov
Японский F-35A

Токио, 10 июня 2019, 21:03 — REGNUM  Причиной катастрофы истребителя F-35 ВВС Японии является утрата ориентации в пространстве пилотом разбившегося в Тихом океане самолёта, заявили 10 июня представители японского военного ведомства, проводившего расследование инцидента.

Эта причина названа «наиболее вероятной».

Стоит отметить, что в японских СМИ обсуждались заявления неназванных военных специалистов, утверждавших, что пилот мог потерять сознание из-за некачественной системы подачи кислорода.

Напомним, в апреле 2019 года истребитель пятого поколения F-35А ВВС Японии исчез с радаров во время тренировочных полётов над Тихим океаном. Никаких сигналов бедствия его пилот не подавал.

После многомесячных поисков были найдены фрагменты самолёта и тело 41-летнего лётчика. Ранее сообщалось о приостановке полётов F-35 до выяснения причин катастрофы.

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Военно-воздушные силы
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