Джакарта, , 20:36 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 16:59 по времени UTC (19:59 по московскому времени). Его эпицентр находился на расстоянии в 141 километр к юго-западу от города Туал на островах Кхай. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.