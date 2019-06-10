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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

Происшествия

Информации о жертвах и разрушениях нет

Джакарта, 10 июня 2019, 20:36 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 16:59 по времени UTC (19:59 по московскому времени). Его эпицентр находился на расстоянии в 141 километр к юго-западу от города Туал на островах Кхай. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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Землетрясения
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