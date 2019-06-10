В Новгородской области участились случаи гибели людей на воде

Боровичи, Новгородская область, , 20:18 — REGNUM В Новгородской области с 7 по 10 июня в водоёмах региона утонули три человека, при этом два несчастных случая произошли на одном и том же пруду в Боровичах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Сегодня, 10 июня, в пруду в микрорайоне Усть-Брынкино города Боровичи нашли тело 28-летнего местного жителя. 8 июня в том же самом водоёме в Боровичах утонул 28-летний мужчина. 7 июня в реке Холова в посёлке Крестцы утонул 15-летний подросток.

Во всех случаях при осмотре тел погибших на месте происшествия признаков криминальной смерти не обнаружено. Назначены необходимые экспертизы, все обстоятельства уточняются.