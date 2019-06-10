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Под Великим Новгородом годовалый ребёнок выпал из окна и попал в больницу

Происшествия

Мальчик был дома с матерью, но остался без присмотра

Чудово, Новгородская область, 10 июня 2019, 20:07 — REGNUM  В одну из больниц Новгородской области 9 июня после падения из окна был госпитализирован годовалый мальчик с травмами головы и грудной клетки. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, инцидент произошёл 9 июня утром в городе Чудово.

«По предварительной информации, мальчик был дома с матерью. Оставшийся без присмотра ребёнок забрался на диван, с него — на подоконник, а затем выпал из окна второго этажа», — сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка, которая проанализирует причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области в посёлке Струги Красные из окна второго этажа 8 июня выпала полуторагодовалая девочка. От полученных травм ребёнок скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области ребёнок погиб после падения из окна второго этажа

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Падения из окон
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