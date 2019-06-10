В Псковской области ребёнок погиб после падения из окна второго этажа

п.г.т. Струги Красные, Псковская область, , 19:58 — REGNUM В посёлке Струги Красные Псковской области полуторагодовалая девочка погибла после падения из окна квартиры на втором этаже многоквартирного жилого дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

Трагедия произошла в субботу, 8 июня. По данному факту назначена доследственная проверка.

В ведомстве отметили, что падение из окон становится одной из основных причин детского травматизма в городах в летнее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Сальске Ростовской области близнецы 2017 года рождения выпали из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Дети остались живы, но получили серьёзные травмы.

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