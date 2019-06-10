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В США неизвестные расстреляли двоих малолетних детей

Происшествия

Трёхлетняя девочка погибла, шестилетний ребёнок остаётся в тяжёлом состоянии

В США неизвестные расстреляли двоих малолетних детей
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Сент-Луис, США, 10 июня 2019, 19:44 — REGNUM  Один малолетний ребенок погиб, еще один получил тяжёлое ранение в результате стрельбы, устроенной неизвестными на улице американского города Сент-Луис, сообщает 10 июня газета St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на информацию местной полиции.

По предварительным данным, вечером 9 июня по группе детей и взрослых неизвестные открыли огонь из проезжавшей мимо белой легковой машины.

В больнице умерла от огнестрельных ранений трёхлетняя девочка, ещё один ребёнок шестилетнего возраста остаётся в тяжелом состоянии.

Местная полиция выясняет причины и подробности происшествия, идёт поиск злоумышленников.

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