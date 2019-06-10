Прокуратура и СКР начали проверки после взрыва в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, Свердловская область, , 19:03 — REGNUM В Свердловской области прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку после хлопка, предположительно, бытового газа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По данным ведомства, мужчина, которого взрывной волной выбросило с четвёртого этажа на улицу, госпитализирован. Медики оказывают ему помощь. Также два человека отравились продуктами горения.

В ходе проверки специалисты выяснят, в какой мере при эксплуатации дома соблюдается законодательство. Также предстоит узнать, когда здесь в последний раз было обслуживание газового оборудование.

Проверку ведёт и Следственный комитет.

По данным МЧС, площадь пожара достигла 90 кв. метров. Огонь повредил три квартиры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошёл вечером в доме на Черноисточинском шоссе. Жильцы подъезда были эвакуированы. Открытое горение на месте пожара уже устранено.

На месте работают сотрудники следственных органов, газовой службы и пожарные дознаватели. Они выясняют причины ЧП. Создан оперативный штаб.

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