Понедельник, 10 Июня 2019 года
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При хлопке газа в Нижнем Тагиле пострадали три человека

Происшествия

Предварительные данные

При хлопке газа в Нижнем Тагиле пострадали три человека
Иллюстрация: Sverdlovsk.sledcom.ru
На месте происшествия

Нижний Тагил, Свердловская область, 10 июня 2019, 18:43 — REGNUM  В свердловском Нижнем Тагиле при взрыве газа в пятиэтажном доме пострадали три человека. Среди них мужчина и две женщины, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Данные о пострадавших пока предварительные. Сведения о состоянии здоровья граждан выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газ взорвался на четвёртом этаже пятиэтажки на Черноисточинком шоссе в Нижнем Тагиле. Мужчину взрывной волной выбросило с четвёртого этажа на улицу.

После хлопка возник пожар. Сейчас открытое горение уже ликидировано. Подъезд будет обследован.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв газа в Нижнем Тагиле: мужчину выбросило с четвёртого этажа

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