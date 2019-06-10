При хлопке газа в Нижнем Тагиле пострадали три человека

Нижний Тагил, Свердловская область, , 18:43 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле при взрыве газа в пятиэтажном доме пострадали три человека. Среди них мужчина и две женщины, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Данные о пострадавших пока предварительные. Сведения о состоянии здоровья граждан выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газ взорвался на четвёртом этаже пятиэтажки на Черноисточинком шоссе в Нижнем Тагиле. Мужчину взрывной волной выбросило с четвёртого этажа на улицу.

После хлопка возник пожар. Сейчас открытое горение уже ликидировано. Подъезд будет обследован.

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