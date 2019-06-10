На Ставрополье массово гибнет рыба

Шпаковский район, Ставропольский край, , 17:29 — REGNUM Массовая гибель рыбы зафиксирована в Новомарьевском лимане Шпаковского района Ставропольского края. Видео о массовом море рыбы появилось 8 июня в социальных сетях. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по информационной политике правительства Ставропольского края, на берег выбросило толстолобиков, судаков, плотву и другую рыбу: гибель коснулась практически всех видов, обитающих в лимане. Известно, что водоем находится в пользовании СПК-колхоз «Волна» для выращивания товарной рыбы.

Как сообщил министр природы и охраны окружающей среды Андрей Хлопянов, на Новомарьевский лиман была направлена лаборатория Ставропольского центра государственного экологического мониторинга для выяснения причин массового мора.

По одной из версий, причиной гибели рыбы могло стать кислородное голодание из-за жары. По другой версии, в водоем был произведен сброс сероводорода. Однако, отметил начальник Прикавказского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Анатолий Муштатов, ни одну из версий, в том числе травлю рыбы, пока исключать нельзя.

«Что произошло на самом деле, мы сможем сказать только после лабораторных исследований. На это понадобится не менее недели. На озере установлено постоянное дежурство инспекторов», — добавил Муштатов.