Понедельник, 10 Июня 2019 года
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В Казани загорелся пороховой завод

Происшествия

Данные о пострадавших не поступали

Казань, 10 июня 2019, 17:09 — REGNUM  На Казанском пороховом заводе произошел пожар. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ на территории Казанского порохового завода произошел пожар. Загорелась кровля четырехэтажного производственного здания.

На данный момент площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности. На месте уже работают пожарные расчеты.

Данные о жертвах или пострадавших не поступали.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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