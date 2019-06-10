Дело Голунова надо передать в центральный аппарат СК — Хинштейн

Москва, , 17:06 — REGNUM Заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн попросил передать дело журналиста портала Meduza Ивана Голунова в Главное следственное Следственного комитета России. Об этом Хинштейн написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По словам Хинштейна, он обсудил с руководством прокуратуры города Москвы ситуацию с расследованием дела Голунова. Депутат попросил в целях объективности изъят дело Голунова из Следственного управления УВД Западного административного округа Москвы и передать его в ГСУ СКР. Это должно быть сделано для того, чтобы дело Голунова не расследовал тот же самый орган, который его задерживал.

«В прокуратуре придерживаются того же мнения», — написал Хинштейн.

Напомним, что Голунов был задержан по подозрению в покушении на распространение наркотиков. Журналист был задержан на Цветном бульваре 6 июня, и при личном досмотре полицейские обнаружили у него 4 грамма наркотического средства метилэфедрона. На съемной квартире, где проживает Голунов, были обнаружены 5 г кокаина. Ему было предъявлено обвинение в попытку сбыта наркотиков.

Однако сам Голунов утверждает, что наркотики были ему подброшены полицией. Журналист уверен, что это спланированная акция по его дискредитации, так как он вел журналистское расследование относительно деятельности «кладбищенской мафии», которая якобы связана с местной полицией.