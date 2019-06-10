Захарченко признали невиновным в получении взятки от бизнесмена Мехди Дусса

Москва, , 17:02 — REGNUM Полковника Дмитрия Захарченко оправдали по эпизоду получения взятки в 800 тыс. долларов от владельца ресторанов сети «Ла Маре» Мехди Дусса. Соответствующее решение суда 10 июня огласила судья Елена Абрамова во время оглашения приговора, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского суда Москвы.

«Не доказан факт получения взятки. Все сомнения трактуются в пользу подсудимого», — огласила Абрамова.

Таким образом, бывший полковник призван виновным по двум статьям — воспрепятствование правосудию и получение взятки в виде получения дисконтной карты на покупку продукции в сети ресторанов «Ла Маре».