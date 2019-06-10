В Петербурге локализован пожар на химпредприятии «ЛенРеактив»

Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM Сильный пожар произошел днем 10 июня на предприятии «ЛенРеактив», занимающемся хранением и реализацией химической продукции. Сведения о пострадавших уточняются

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в в 15:51 от дома №8 по 6-му Предпортовому проезду. Через 10 минут пожарные были на месте ЧП.

«В одноэтажном здании размером 15×50 метров горела обстановка на площади 40 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 25 человек», — отметили в ведомстве.

В 16:20 пожар был локализован силами 26 пожарных на пяти единицах техники.

Очевидцы выложили в соцсети запись, на которой видно, как пожарные работают на крыше здания, над которым поднимаются клубы черного дыма.

Предприятие «ЛенРеактив» продает, в частности, аммиак, соляную, азотную, уксусную и серную кислоту и другие химикаты.