Понедельник, 10 Июня 2019 года
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В Петербурге локализован пожар на химпредприятии «ЛенРеактив»

Происшествия

Сведения о пострадавших уточняются

Санкт-Петербург, 10 июня 2019, 16:44 — REGNUM  Сильный пожар произошел днем 10 июня на предприятии «ЛенРеактив», занимающемся хранением и реализацией химической продукции. Сведения о пострадавших уточняются

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в в 15:51 от дома №8 по 6-му Предпортовому проезду. Через 10 минут пожарные были на месте ЧП.

«В одноэтажном здании размером 15×50 метров горела обстановка на площади 40 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 25 человек», — отметили в ведомстве.

В 16:20 пожар был локализован силами 26 пожарных на пяти единицах техники.

Очевидцы выложили в соцсети запись, на которой видно, как пожарные работают на крыше здания, над которым поднимаются клубы черного дыма.

Предприятие «ЛенРеактив» продает, в частности, аммиак, соляную, азотную, уксусную и серную кислоту и другие химикаты.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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