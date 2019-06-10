Понедельник, 10 Июня 2019 года
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На Украине неизвестные «заминировали» Ровенскую АЭС

Происшествия

По факту инцидента возбуждено уголовное дело

Ровно, Украина, 10 июня 2019, 16:44 — REGNUM  На Украине неизвестные сообщили в полицию о якобы заложенных взрывных устройствах на Ровенской АЭС и в здании Ровенского государственного гуманитарного университета на улице Степана Бандеры. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что на места были направлены сотрудники экстренных служб, взрывотехники и кинологи. В ходе осмотра никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан». Полиция предпринимает меры по розыску злоумышленников.

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