На Украине неизвестные «заминировали» Ровенскую АЭС

Ровно, Украина, , 16:44 — REGNUM На Украине неизвестные сообщили в полицию о якобы заложенных взрывных устройствах на Ровенской АЭС и в здании Ровенского государственного гуманитарного университета на улице Степана Бандеры. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что на места были направлены сотрудники экстренных служб, взрывотехники и кинологи. В ходе осмотра никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан». Полиция предпринимает меры по розыску злоумышленников.