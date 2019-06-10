Пресненский суд Москвы лишил Захарченко звания полковника

Москва, , 16:41 — REGNUM Обвиняемого по делу о коррупции экс-сотрудника антикоррупционного отдела главка МВД Дмитрия Захарченко лишили звания полковника. Соответствующее решение огласила 10 июня судья Елена Абрамова, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского районного суда Москвы.

Также подсудимый будет лишён государственных наград, медалей и права занимать государственные должности.

Напомним, 10 июня в Пресненском суде слушается приговор по уголовному делу с участием миллиардера Дмитрия Захарченко.

Ранее гособвинение запросило для него 15,5 года лишения свободы и выплату штрафа в почти 500 млн рублей. Захарченко, в свою очередь, вину не признаёт и все обвинения в свой адрес называет ложными.