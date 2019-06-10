В Петербурге с начала июня утонули шесть человек

Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM С начала купального сезона, открывшегося в связи с резким потеплением уже в первой декаде июня, в Санкт-Петербурге утонули уже шесть человек, причем трое — в минувшие жаркие выходные, 8−9 июня. Об этом 10 июня сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Так, 17-летний юноша утонул 8 июня в водоеме близ улицы Димитрова во Фрунзенском районе Петербурга. Утром 9 июня мужчина, 1994 года рождения, утонул в Неве в районе набережной Лейтенанта Шмидта, д. 13. Его тело с шестиметровой глубины достали водолазы.

Днем 9 июня на благоустроенном пляже «Ласковый» в поселке Солнечное Курортного района в Финском заливе утонула 18-летняя девушка. Ее тело спасатели нашли в 30 метрах от берега.

Еще несколько трагедий удалось предотвратить благодаря грамотной реакции очевидцев и оперативности спасателей.

В частности, в ночь на 8 июня возле Дворцовой набережной из Невы извлекли двоих мужчин, которые решили переплыть полноводную реку. Спасатели подняли мужчин из воды на расстоянии 40 метров от берега и передали сотрудникам полиции.

Днем 8 июня на Верхнем Суздальском озере спасатели обнаружили шестилетнего ребенка, находившегося без присмотра взрослых в десяти метрах от берега на надувном круге. Они доставили его на берег и передали родителям, с которыми провели профилактическую беседу.

Вечером того же дня спасатели подняли из воды озера Разлив троих детей 12−13 лет, которые находились на акватории в 100-метрах от берега без присмотра взрослых.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу в очередной раз просит жителей и гостей города соблюдать правила безопасного поведения на воде и особенно тщательно следить за детьми.

По данным гидрометцентра Санкт-Петербурга, температура воды в реке Нева составляет +16°С, в курортной зоне Финского залива +17°С…+19°С.

Как сообщало ИА REGNUM, у парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе днем 6 июня утонула 13-летняя девочка, оказавшаяся в компании несовершеннолетних без присмотра взрослых.

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