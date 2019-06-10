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Cтудент из Дагестана утонул в Липецке, переплывая озеро

Происшествия

Сопровождавшим молодого человека приятелям не удалось его спасти

Cтудент из Дагестана утонул в Липецке, переплывая озеро
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Водолазы МЧС

Липецк, 10 июня 2019, 16:09 — REGNUM  Несчастный случай произошёл с 20-летним уроженцем Дагестана в городе Липецке: студент местного машиностроительного колледжа утонул на Силикатных озерах. Молодой человек переоценил свои возможности, пытаясь переплыть водоём, пишет «Комсомольская правда — Липецк».

Трагедия произошла накануне, 9 июня, примерно в 18:00. По словам очевидцев, компания молодых людей взялась переплыть озеро. Когда ребята отплыли на внушительное расстояние, дагестанец вдруг начал кричать и звать на помощь. По предварительным данным, у него стало сводить ноги судорогой.

Друзья бросились на помощь, но спасти товарища им не удалось, и тот ушёл на дно. Вытаскивать тело на берег пришлось уже спасателям. По факту гибели молодого человека проводится проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Табасаранском районе Дагестана сотрудниками поисково-спасательной службы было найдено тело 20-летнего местного жителя, двумя дня ранее упавшего в озеро. Его обнаружили в водохранилище, недалеко от населенного пункта Ерси. Тело не удавалось обнаружить раньше из-за мутной воды, которая затрудняла поисковые работы.

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Происшествия на воде
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