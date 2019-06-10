В Турции изъяли 20 кг кокаина

Стамбул, Турция, , 15:48 — REGNUM Правоохранительные службы Турции изъяли 20 кг кокаина во время спецоперации, проведенной в Стамбуле. Об этом 10 июня сообщает Anadolu Ajansi.

В период с 29 мая по 6 июня в стране были проведены три рейда по борьбе с незаконным оборотом наркотической продукции, в результате чего был задержан 49-летний выходец из Болгарии.

Напомним, правоохранительные органы Турции проводят регулярные рейды с целью изъятия запрещенных наркотических препаратов. Так, за 2018 год было конфисковано свыше 17 тонн героина, задержаны свыше 1 тыс. 500 человек, подозреваемых в торговле наркотиками.

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