Понедельник, 10 Июня 2019 года
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В Турции изъяли 20 кг кокаина

Происшествия

Один человек задержан

Стамбул, Турция, 10 июня 2019, 15:48 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции изъяли 20 кг кокаина во время спецоперации, проведенной в Стамбуле. Об этом 10 июня сообщает Anadolu Ajansi.

В период с 29 мая по 6 июня в стране были проведены три рейда по борьбе с незаконным оборотом наркотической продукции, в результате чего был задержан 49-летний выходец из Болгарии.

Напомним, правоохранительные органы Турции проводят регулярные рейды с целью изъятия запрещенных наркотических препаратов. Так, за 2018 год было конфисковано свыше 17 тонн героина, задержаны свыше 1 тыс. 500 человек, подозреваемых в торговле наркотиками.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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