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В Саратовской области 8-летний мальчик погиб в закрытом холодильнике

Происшествия

Семья ребенка на учетах не состоит

Саратов, 10 июня 2019, 15:36 — REGNUM  В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели 8-летнего мальчика в Александрово-Гайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По предварительным данным, мальчик 8 июня играл во дворе своего дома, но вечером домой не вернулся. Мать ребенка стала его искать у знакомых, друзей и соседей, но безуспешно. Женщина обратилась в правоохранительные органы. К поискам также подключились родственники семьи, в которой пропал ребенок.

На следующий день в одном из сараев дядя мальчика обнаружил холодильник «Зил», лежащий на задней стенке, его использовали для хранения муки.

«Дверца холодильника была захлопнута и в силу особенностей конструкции открывалась только снаружи. Открыв дверцу холодильника, мужчина обнаружил там тело мальчика без признаков жизни», — уточнили в управлении.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что семья ни на каком учете не состояла.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2013 году в Бурятии семья купила дом, в огороде валялись два старых холодильника, принадлежавших прежним хозяевам. Играя в прятки, один из детей забрался в холодильник марки «Мир».

Дети долго искали товарища, но не смогли найти и позвали родителей. В течение нескольких часов велись поиски, пока тело ребёнка не было обнаружено внутри холодильной камеры.

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Несчастные случаи с детьми
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