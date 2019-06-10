Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Авиапассажирка перепутала туалет с аварийным выходом

Происшествия

Из-за инцидента взлет был прерван

Манчестер, Великобритания, 10 июня 2019, 15:13 — REGNUM  В британском Манчестере пассажирка самолета случайно открыла дверь аварийного выхода перед взлетом, что привело к задержке ряда рейсов. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел вечером 7 июня перед вылетом лайнера в Исламабад. Несмотря на горевшее табло с требованием застегнуть ремень безопасности, одна из пассажирок отправилась в туалет. Женщина ошиблась и открыла дверь аварийного выхода в задней части самолета.

После этого самолет остановили, а всех пассажиров сняли с рейса. Лайнер отправился к месту назначения утром следующего дня. Руководство Пакистанских международных авиалиний извинилось перед пассажирами в Twitter за задержку.

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Авиапроисшествия
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