Тысячи человек бегут от наводнений на юго-западе Ливии

Гат, Ливия, , 14:59 — REGNUM Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) сообщает, что сильное наводнение разрушило целые кварталы в городе Гат на юго-западе Ливии, вынудив тысячи человек спасаться бегством, передает VOA Africa.

По данным UNHCR, разрушительное наводнение вынудило более 2500 покинуть свои дома. Сообщается, что приливные дожди, начавшиеся почти две недели назад, разрушили город Гат. В результате удара стихии погибли четыре человека, в том числе трое детей, более 30 человек получили ранения. Из-за воды на несколько дней город был отрезан от основных магистралей и телекоммуникационных сетей. Представитель UNHCR Чарли Яксли рассказал, что единственная больница города была затоплена.

«Все 20 тысяч жителей города Гат нуждаются в гуманитарной помощи. Им срочно нужны еда, жилье и предметы первой необходимости… Многие были вынуждены вместе с семьями покинуть город, другие остаются во временных убежищах в школах и других общественных местах. В некоторых районах были полностью разрушены дома и посевы, которые зачастую были единственным источником дохода населения, что повлечет за собой проблемы в будущем», — сказал Яксли.

Он добавил, что Агентство ООН по делам беженцев срочно оказывает помощь в пострадавшем районе. Представители агентства предоставляют палатки, матрасы, одеяла, питьевую воду, пластиковые простыни и одежду для 400 перемещенных семей. По сообщениям, силы Ливийского Красного полумесяца осуществляют поиски людей, попавших в ловушку из-за наводнения.

Гат расположен недалеко от алжирской границы, его контролируют независимые силы туарегов. По сообщениям, город был захвачен лидером повстанцев Халифой Хафтером, который ведет войну против официального правительства в Триполи. Официально признанное правительство Ливии в Триполи объявило в Гате чрезвычайную ситуацию и выделило на помощь пострадавшим более семи миллионов долларов США.