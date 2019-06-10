У ОБСЕ есть доказательства массированного обстрела ДНР силами ВСУ — Басурин

Донецк, , 14:50 — REGNUM В распоряжении наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оказалась видеозапись с видеокамер, которая подтверждает применение тяжёлого вооружения боевиками ВСУ, заявил 10 июня во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

Речь идёт о массированном обстреле территории ДНР 9 июня, вследствие которого были повреждены объекты инфраструктуры, а два человека получили ранения.

«Патрули ОБСЕ также проинспектировали разрушения домостроений, провели анализ воронок от снарядов и направление, откуда велась стрельба. Обобщив полученную информацию, был подготовлен документ на имя главы миссии ОБСЕ, с обвинением украинской стороны в данном преступлении», — рассказал Басурин.

Он отметил, что, по информации разведки ДНР, вскоре после обстрела ВСУ был отдан приказ о начале «учений» сил и средств ПВО, а также РЭБ. С их помощью командование украинских силовиков рассчитывает воспрепятствовать работе беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ, которые могут зафиксировать наличие украинской артиллерии возле линии соприкосновения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука заявил, что боевики ВСУ не прекратят «ответные обстрелы» Донбасса, даже если такой приказ поступит от руководства Украины.

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