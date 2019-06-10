Защита обжалует приговор экс-главе Коми Гайзеру

Москва, , 14:25 — REGNUM Защита бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера намерена обжаловать приговор Замоскворецкого районного суда Москвы. Об этом 10 июня сообщила адвокат осужденного Дарья Евменина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Конечно, мы будем обжаловать приговор», — отметила адвокат.

Защитник отметила, что решение Замоскворецкого суда будет обжаловано по всем эпизодам, по которым Гайзера признали виновным.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей.

Сам экс-глава Коми встретил приговор с улыбкой.