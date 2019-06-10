Экс-глава Коми Гайзер с улыбкой встретил приговор суда

Москва, , 14:22 — REGNUM Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер не скрывал радости от приговора суда, передаёт 10 июня корреспондент ИА REGNUM из Замоскворецкого районного суда Москвы.

Выходя из зала суда в сопровождении стражей порядка, преступник и бывший чиновник улыбался и благодарил граждан, выражавших ему слова поддержки.

Напомним, суд назначил Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. При этом государственное обвинение требовало для бывшего главы Коми 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.

При этом Замоскворецкий суд Москвы оправдал Гайзера по обвинению в создании преступного сообщества.