Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Экс-глава Коми Гайзер с улыбкой встретил приговор суда

Происшествия

Из зала суда бывший глава Коми вышел с улыбкой на лице

Москва, 10 июня 2019, 14:22 — REGNUM  Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер не скрывал радости от приговора суда, передаёт 10 июня корреспондент ИА REGNUM из Замоскворецкого районного суда Москвы.

Выходя из зала суда в сопровождении стражей порядка, преступник и бывший чиновник улыбался и благодарил граждан, выражавших ему слова поддержки.

Напомним, суд назначил Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. При этом государственное обвинение требовало для бывшего главы Коми 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.

При этом Замоскворецкий суд Москвы оправдал Гайзера по обвинению в создании преступного сообщества.

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«Дело Гайзера»
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