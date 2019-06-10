Бывшего сенатора Торлопова приговорили к 6,5 годам лишения свободы

Москва, , 14:15 — REGNUM Бывшему члену Совета Федерации РФ от Коми Владимиру Торлопову назначено наказание в виде шести в половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был оглашён 10 июня в Пресненском районном суде Москвы.

Также бывшему сенатору был назначен штраф в 500 тыс. рублей. Помимо этого, суд лишил Торлопова права занимать государственные должности в течение двух лет после освобождения.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера признали виновным в мошенничестве, легализации преступных доходов и получении взяток. Однако бывший чиновник был оправдан по обвинению о создании преступного сообщества.

Замоскворецкий районный суд столицы назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и штрафа в 160 млн рублей.