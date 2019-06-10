Экс-главу Коми оправдали по обвинению в организации преступного сообщества

Москва, , 14:07 — REGNUM Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера и других фигурантов уголовного дела оправдали по обвинению в организации и участии в преступном сообществе. Соответствующее решение 10 июня огласили в Замоскворецком районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также Гайзера оправдали по одному эпизоду с получением взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. При этом гособвинение на прениях сторон требовало назначить ему наказание в виду 21 года колонии и штрафа в 500 млн рублей.