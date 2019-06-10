Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Неизвестный разгромил редакцию «Сноба» в Москве

Происшествия

Мотивы злоумышленника, который разбил всю технику, пока неизвестны

Москва, 10 июня 2019, 13:58 — REGNUM  Неизвестный устроил погром в офисе издания «Сноб» в Москве в ночь на 10 июня. Об этом сообщила главный редактор «Сноба» Ксения Чудинова телеканалу «Дождь».

По ее словам, мотивы злоумышленника, который разбил всю технику, пока неизвестны. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Чудинова добавила, что сотрудники редакции намерены просить о помощи с восстановлением техники, как только поймут размер нанесенного ущерба.

Выясняются подробности данного происшествия.

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