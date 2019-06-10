В Химках сгорел пассажирский автобус

Химки, Московская область, , 13:58 — REGNUM На Шереметьевском шоссе в Подмосковье сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД РФ по Московской области.

По имеющейся информации, автобус в аварию не попадал, произошло самопроизвольное возгорание. Причина происшествия в настоящее время устанавливается. Данных о пострадавших нет.

В правоохранительном ведомстве сообщили, что автобус выгорел полностью.

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