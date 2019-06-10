Понедельник, 10 Июня 2019 года
13:59:04 МСК

В Химках сгорел пассажирский автобус

Происшествия

Причина самовозгорания пока не известна

Химки, Московская область, 10 июня 2019, 13:58 — REGNUM  На Шереметьевском шоссе в Подмосковье сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД РФ по Московской области.

По имеющейся информации, автобус в аварию не попадал, произошло самопроизвольное возгорание. Причина происшествия в настоящее время устанавливается. Данных о пострадавших нет.

В правоохранительном ведомстве сообщили, что автобус выгорел полностью.

Читайте также: Сгорели заживо: в ДТП в Оренбуржье погибли три женщины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в общественном транспорте
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить