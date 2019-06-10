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МАК приступил к расследованию авиапроисшествия с Ан-2 в Бурятии

Происшествия

«Комиссия приступила к работе»

Улан-Удэ, 10 июня 2019, 13:54 — REGNUM  Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию авиационного происшествия с самолётом Ан-2, совершившим жёсткую посадку в горах Восточные Саяны в Бурятии, сообщает 10 июня пресс-служба МАК.

«(МАК) сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс», выполнявший работы по обработке леса на территории Окинского лесничества, вечером 9 июня совершил жесткую посадку в 50 км от села Кырен Тункинского района.

На борту самолета находились командир воздушного суда и второй пилот, который в результате аварийной посадки получил перелом голени».

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Авиапроисшествия
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