МАК приступил к расследованию авиапроисшествия с Ан-2 в Бурятии

Улан-Удэ, , 13:54 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию авиационного происшествия с самолётом Ан-2, совершившим жёсткую посадку в горах Восточные Саяны в Бурятии, сообщает 10 июня пресс-служба МАК.

«(МАК) сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс», выполнявший работы по обработке леса на территории Окинского лесничества, вечером 9 июня совершил жесткую посадку в 50 км от села Кырен Тункинского района.

На борту самолета находились командир воздушного суда и второй пилот, который в результате аварийной посадки получил перелом голени».

Читайте также: Следователи начали проверку авиапроисшествия с Ан-2 в Бурятии