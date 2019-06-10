В Дагестане ищут пассажира упавшей в реку «ГАЗели»

Агульский район, Дагестан, 10 июня 2019, 13:55 — REGNUM Грузовая «ГАЗель» в Агульском районе Дагестана опрокинулась в реку Чираг-Чай. Водитель машины эвакуирован, идут поиски его пассажира, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошёл возле населенного пункта Друштул, информация о нем в чрезвычайное ведомство поступила в 08:10 утра. Для поиска пассажира из города Дербента на место происшествия выехала поисково-спасательная служба.
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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Карабудахкентском районе Дагестана в условиях плохой видимости и гололёда пассажирский микроавтобус слетел в кювет и опрокинулся. На месте ДТП погиб один человек, ещё двое позже скончались в больнице. Всего было госпитализировано порядка десяти человек.