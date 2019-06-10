В Красноярске вымогательство денег у школьницы обернулось уголовным делом

Красноярск, , 13:37 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у восьмиклассницы. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю. Школьница подверглась травле со стороны подростков.

Как уточнили в ведомстве, 7 июня в СМИ появилось видео, на котором зафиксирован момент избиения тремя подростками ученицы восьмого класса. При этом одна из девушек вымогала у школьницы деньги. После доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с применением насилия»).

По предварительной версии следствия, 16-летняя ученица одной из красноярских гимназий вместе со своими приятелями встретила на улице сверстницу, к которой испытывала неприязнь. Девушка начала требовать от школьницы деньги, которые та якобы ей задолжала. Однако в действительности никакого долга не было. Злоумышленница и её знакомый избили школьницу. Также они запретили ей рассказывать кому-либо о произошедшем, но видео попало в интернет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, происшествие со школьницей вызвало в регионе большой общественный резонанс. Причина конфликта заключалась в том, что девочка якобы задолжала своим знакомым около 100 рублей.

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