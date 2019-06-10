В Ярославской области запретили посещение лесов и разведение костров

Ярославль, , 13:37 — REGNUM В Ярославской области из-за жаркой погоды в Рыбинском и Некоузском районах установлен высший пятый класс пожарной опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

В Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Некрасовском, Мышкинском, Пошехонском, Ростовском, Тутаевском и Ярославском районах, городском округе Переславль-Залесский установлен четвертый класс.

«С начала пожароопасного сезона на территории региона ликвидировано 5 лесных пожаров общей площадью 8,4 гектара. Основная причина возгораний — человеческий фактор. Мы призываем граждан быть осторожными с огнем и соблюдать требования безопасности», — сказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев.

При четвертом и пятом классах для возникновения лесного пожара достаточно искры, возгорание может спровоцировать автомобиль, движущийся по сухой траве или осколок стекла.

В указанных районах запрещено разведение костров, сжигание мусора, а также посещение лесов. За нарушение правил грозит штраф. Для граждан он составляет от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.