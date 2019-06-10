С начала июня в Турции в ДТП погибли 86 человек

Анкара, , 13:39 — REGNUM С начала июня в Турции в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли по меньшей мере 86 человек. Об этом 10 июня сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на отчет министерства внутренних дел страны.

В общей сложности за указанное время было зафиксировано 73 ДТП в 39 провинциях страны, утверждается в документе.

Также отмечается, что данный показатель за последние 10 лет снизился до рекордных отметок.

Напомним, в Турции, как и во многих мусульманских странах с 1 по 9 июня отмечался праздник Ид аль-Фитр, в это время многие граждане путешествуют по стране, создавая напряженность на многих автомагистралях.

Читайте ранее в этом сюжете: Фура врезалась в колонну МЧС на трассе под Тулой