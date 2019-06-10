На Украине в реке Рось не нашли токсичных инсектицидов

Винница, Украина, , 13:24 — REGNUM В реку Рось попали менее опасные вещества, нежели сообщалось ранее, заявил на брифинге первый заместитель председателя Винницкой областной администрации Андрей Гижко, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"В результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксирована концентрация опасных веществ, превышающая предельно допустимую норму. Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день», — рассказал он.

Таким образом, факт попадания в реку опасного инсектицида «Нурал B» не подтвердился.

Превышение уровня гербицидов и фунгицидов в воде зафиксирован только в месте происшествия. Территорию оградили лентами и обеспечили водой жителей близлежащего населённого пункта. Сообщений о массовой гибели речной фауны не поступало.

Напомним, 9 июня в районе села Збаржевка Винницкой области перевернулся и загорелся микроавтобус с химикатами. В результате около 800 литров вещества попали в реку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от водоснабжения отключили крупные города Белая церковь и Умань. Власти опасались, что опасные ядохимикаты попадут в водопровод.

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