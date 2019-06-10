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Дайвер погиб при погружении в Байкал в Иркутской области

Происшествия

Ангарчанин потерял сознание, находясь в озере

Иркутск, 10 июня 2019, 13:16 — REGNUM  Несчастный случай произошёл 9 июня на озере Байкал в бухте Сенной (Иркутская область), где совершала погружение группа дайверов из пяти человек. Один из дайверов погиб.

Как сообщили ИА REGNUM 10 июня в областном главке МЧС, после поступления информации о произошедшем на Байкале к месту происшествия был направлен быстроходный катер «Мангуст».

"В пятидесяти метрах от берега на глубине около 40 метров по неизвестной причине у 32-летнего ангарчанина, погружавшегося в сопровождении бадди (напарников — прим. ред.), произошла потеря сознания», — рассказал спасатель первого класса Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Шершак.

По его словам, после аварийного подъёма напарники погрузили мужчину в лодку и транспортировали на берег.

«Вплоть до прибытия спасателей они оказывали ему помощь — проводили реанимационные мероприятия. Их продолжили спасатели. К сожалению, результата они не принесли», — подытожил Шершак.

Спасатели призывают быть внимательными и проявлять максимальную ответственность во время погружения под воду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года на затопленном карьере в Кузбассе пропали двое дайверов из Новосибирска. Несчастный случай произошёл недалеко от села Красное Ленинск-Кузнецкого района. Карьер имеет глубину 70 метров и для погружения не предназначен. Тела пропавших удалось обнаружить.

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Происшествия на воде
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